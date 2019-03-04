Порошенко созывает заседание СНБО из-за Укроборонпрома

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

На среду, 6 марта, президент Петр Порошенко запланировал заседание СНБО для рассмотрения деятельности и реформирования Укроборонпрома. Об этом глава государства сказал во время выступления на заседании Совета регионального развития Николаевской области.

"Мы уже давно планировали заседание Совета национальной безопасности и обороны с вопросом реформирования Укроборонпрома и усилением прозрачности его деятельности, расширения правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора", - сказал президент.

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Порошенко также сообщил, что с должности первого заместителя секретаря СНБО уволен Олег Гладковский.