Порошенко: Уголовное дело за Керченский пролив - атака на армию

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Уголовное дело в отношении событий в Керченском проливе - это атака на армию. Такое заявление сделал в Twitter пятый президент Петр Порошенко.

"Уголовное дело по Томосу - это атака на веру, а дело в отношении языкового закона - это атака на украинский язык", - продолжил пятый президент.

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21 мая Госбюро расследований начало досудебное рассмотрение факта возможной госизмены Порошенко. Следователи приняли заявление вернувшегося в Украину спустя пять лет Андрея Портнова, который был первым замглавы администрации президента времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича. Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли были захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с экипажем при проходе через Керченский пролив.

22 мая пророссийский Оппозиционный блок пригрозил отменить декоммунизацию и закон об украинском языке после досрочных выборов в Раду, которые состоятся 21 июля.

15 мая экс-директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что Вселенский патриархат не сможет отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины без нарушений с стороны самой церкви.