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15.05.2019, 11:25

У Порошенко ответили, могут ли ПЦУ лишить автокефалии

У Порошенко ответили, могут ли ПЦУ лишить автокефалии - Фото
Ростислав Павленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Для отзыва томоса церковь должна сама инициировать изменения, нарушив закрепленные в документе условия

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Вселенский патриархат не сможет отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины без нарушений с стороны самой церкви. Об этом заявил советник президента Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает Радио Свобода.

"И в томосе, и в уставе церкви есть положение о том, что все, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с томосом и уставом. Если не будут нарушены условия томоса, если церковь не будет пересматривать его и не будет вносить относительно положений томоса изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может", - заявил он.

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Также он опроверг заявления Филарета о том, что Киевский патриархат все еще существует. По его словам, 15 декабря 2018 года, перед проведением объединительного собора для создания ПЦУ, Поместным собором "был ликвидирован Киевский патриархат" и Минкульт в январе 2019 года "завершил все необходимые процедуры".

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В обращении в Facebook Филарет заявил, что отказ от статуса патриархата перед собором был "чисто ситуативным".

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Теги: томос, Петр Порошенко, религия, автокефалия, киевский патриархат, филарет, ростислав павленко, пцу, пцу
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