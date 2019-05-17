Порошенко уволил посла Украины в Китае

Фото: пресс-служба президента

Действующий президент Петр Порошенко уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китае Олега Демина. Соответствующий указ от 17 мая опубликован пресс-службой главы государства.

25 апреля Порошенко уволил посла Украины в Молдове. 11 мая он назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом на Ямайке.

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Ранее сегодня глава МИД Павел Климкин сообщил, что уходит в отставку и намерен принимать участие в выборах в Верховную Раду вместе с командой, принципы которой разделяет.

Заявление Климкин направит в Верховную Раду и избранному президенту после инаугурации, 20 мая.

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