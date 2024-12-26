Портников: Мы приближаемся к очередной попытке умиротворения агрессора

Если агрессору скажут "да", то это может привести к третьей мировой войне, считает Виталий Портников

Виталий Портников (Фото: LIGA.net)

Мир приближается к очередной попытке умиротворения агрессора вроде Мюнхенского соглашения 1938 года, считает публицист Виталий Портников. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

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"Если говорить о датах – мы в начале 1938 года. Снова. Мы были в начале 1938 года где-то в конце 2021-го. Но в 2022-м поняли, что на этот раз агрессору скажут "нет", в отличие от Мюнхенской встречи в 1938 году, решившей так или иначе судьбу Чехословакии и всей Европы", – сказал Портников.

Публицист добавил, что сейчас мир снова приближается "к очередной попытке провести Мюнхенскую встречу, к очередной попытке умиротворения агрессора".

"И теперь мы будем с вами свидетелями того, что скажут в этот раз – да или нет. Если мы услышим "да" в новом 1938 году, который будет 2025-м, то это приведет не только к проблемам украинским. Это приведет к серьезным проблемам в Европе, возможно, к третьей мировой войне", – считает Портников.

Он добавил, что всегда есть другой выбор, а не тот, который сделали в 1938-м тогдашние премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и глава правительства Франции Эдуард Даладье. "Другой" выбор, по мнению журналиста, сделал президент США Джо Байден в 2022 году. В 2025-м такой выбор должен сделать новоизбранный президент США Дональд Трамп, если он "хочет спасти ситуацию и понимает, как ее спасти".

СПРАВКА Мюнхенское соглашение – документ, подписанный в ночь на 30 сентября 1938 года на международной конференции главами правительств Германии (Адольф Гитлер), Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуард Даладье) и Италии (Бенито Муссолини). На ней без участия представителей Чехословакии обсуждалось требование Германии о передаче ей Судетской области с преимущественно (более 3 млн человек) немецким населением. Документ предусматривал отторжение от Чехословакии и передачу Германии в срок с 1 октября по 10 октября 1938 года Судетской области со всеми укреплениями, оборудованием, вооружением, заводами, шахтами, железными дорогами, запасами сырья и т.д.

5 ноября 2024 года более 100 бывших высокопоставленных чиновников западных государств подписали открытое письмо, в котором призвали не допустить соглашения с Россией вроде Мюнхенского соглашения 1938 года.

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.