Портников: Ми наближаємося до чергової спроби умиротворення агресора

Якщо агресору скажуть "так", то це може призвести до третьої світової війни, вважає Віталій Портников

Віталій Портников (Фото: LIGA.net)

Світ наближається до чергової спроби умиротворення агресора на кшталт Мюнхенської угоди 1938 року, вважає публіцист Віталій Портников. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

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"Якщо говорити про дати – ми на початку 1938 року. Знову. Ми були на початку 1938 року десь наприкінці 2021-го. Але у 2022-му зрозуміли, що цього разу агресору скажуть "ні", на відміну від Мюнхенської зустрічі в 1938 році, яка вирішила так чи інакше долю Чехословаччини та всієї Європи", – сказав Портников.

Публіцист додав, що зараз світ знову наближається "до чергової спроби провести Мюнхенську зустріч, до чергової спроби умиротворення агресора".

"І тепер ми будемо з вами свідками того, що скажуть цього разу – так чи ні. Якщо ми почуємо "так" у новому 1938 році, який буде 2025-м, то це призведе не тільки до проблем українських. Це призведе до серйозних проблем в Європі, можливо, до третьої світової війни", – вважає Портников.

Він додав, що завжди є інший вибір, а не той, який зробили у 1938-му тодішні прем'єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен та очільник уряду Франції Едуард Даладьє. "Інший" вибір, на думку журналіста, зробив президент США Джо Байден у 2022 році. У 2025-му такий вибір має зробити новообраний президент США Дональд Трамп, якщо він "хоче врятувати ситуацію і розуміє, як її врятувати".

ДОВІДКА Мюнхенська угода – документ, підписаний у ніч проти 30 вересня 1938 року на міжнародній конференції главами урядів Німеччини (Адольф Гітлер), Великої Британії (Невілл Чемберлен), Франції (Едуард Даладьє) та Італії (Беніто Муссоліні). На ній без участі представників Чехословаччини обговорено вимогу Німеччини про передання їй Судетської області з переважно (понад 3 млн осіб) німецьким населенням. Документ передбачав відторгнення від Чехословаччини та передання Німеччині у термін із 1 жовтня до 10 жовтня 1938 року Судетської області з усіма укріпленнями, обладнанням, озбро­єнням, заводами, шахтами, залізницями, запасами сировини тощо.

5 листопада 2024 року понад 100 колишніх високопосадовців західних держав підписали відкритого листа, в якому закликали не допустити угоди з Росією на кшталт Мюнхенської угоди 1938 року.

8 грудня Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.