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Порядочные, но некомпетентные. Украинцы рассказали, чем им нравятся и не нравятся политики

23.12.2020, 11:29
Порядочные, но некомпетентные. Украинцы рассказали, чем им нравятся и не нравятся политики - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Больше всего в новой власти украинцам нравится желание перемен (46%) и порядочность (17%), а не нравится – некомпетентность (40%) и зависимость от олигархов (36%). Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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То, что нынешние политики независимы в своей деятельности от олигархов, считают только 13% опрошенных. Еще около 9% считают действующую власть профессиональной и патриотичной – при этом, столько же уверены в отсутствии патриотизма у власть имущих.

Также украинцы отметили, что им не нравится коррумпированность политиков (28%), их хаотичность (28%) и неэффективность (14%).

По информации социологов, за последние полгода оценки неэффективности власти уменьшились, а вот некомпетентности, хаотичности и коррумпированности наоборот – возросли.

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Опрос проводился 16-20 декабря среди 2000 украинцев в возрасте 18 лет и старше во всей территории страны, кроме временно оккупированных территорий, при помощи личных персонализированных интервью. Погрешность не более 2,2%.

  • По итогам ноябрьского опроса центра Разумкова в 2019 году, украинцы начали понемногу разочаровываться в новой власти – 44% опрошенных заявили, что власть "пытается улучшить ситуацию в стране", но сделать это ей пока не удается.
  • В апреле 2020 года опрос центра Разумкова показал, что 38% украинцев считают нынешнюю власть лучше предыдущей.

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Дарья Мостовая
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