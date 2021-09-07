"Пошел разговор". Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена

Президент Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден говорили дольше, чем планировалось, потому что у них "пошел разговор". Об этом в эфире программы Сніданок на 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Вы имеете в виду, что не час длилась встреча, а дольше? Пошел разговор. Хоть алкоголя на столе не было, но разговор пошел очень хорошо. Было о чем поговорить – президенты обсуждали исключительно вопросы безопасности", – заявил Кулеба.

По словам главы МИД, Байден не пытался односложно и формально отвечать на вопросы и идеи украинской делегации.

"Озвучивались новые идеи о том, что могут сделать вместе с нами США. Сразу началась рефлексия, обсуждения: а что если так, а вот так, а проанализировать", – делится министр.

Кулеба также заверяет, что между президентами возникло уважение. "Это был разговор людей, которые друг у друга вызывают уважение. Для меня это самое главное", – добавил он.

Детальнее о результатах визита Зеленского в США читайте в разборе от LIGA.net: "Теперь надо выполнить взятые обязательства". Главные итоги встречи Зеленского и Байдена

Марк Сировой

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