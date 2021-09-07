"Пошел разговор". Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена
Президент Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден говорили дольше, чем планировалось, потому что у них "пошел разговор". Об этом в эфире программы Сніданок на 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Вы имеете в виду, что не час длилась встреча, а дольше? Пошел разговор. Хоть алкоголя на столе не было, но разговор пошел очень хорошо. Было о чем поговорить – президенты обсуждали исключительно вопросы безопасности", – заявил Кулеба.
По словам главы МИД, Байден не пытался односложно и формально отвечать на вопросы и идеи украинской делегации.
"Озвучивались новые идеи о том, что могут сделать вместе с нами США. Сразу началась рефлексия, обсуждения: а что если так, а вот так, а проанализировать", – делится министр.
Кулеба также заверяет, что между президентами возникло уважение. "Это был разговор людей, которые друг у друга вызывают уважение. Для меня это самое главное", – добавил он.
- 1 сентября Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне. По словам Кулебы, Байден начал разговор с Крымской платформы.
- Встреча в Белом доме длилась более двух часов вместо запланированных по протоколу 45 минут. После встречи была опубликована общая декларация Украины и США о стратегическом партнерстве.
- Зеленский заявил, что с Байденом был "нормальный мужской разговор" и не было никакого негатива к Украине. Президент не услышал от американского коллеги конкретики со сроками вступления Украины в НАТО, а также предложил США несколько вариантов участия в переговорах по Донбассу.
Детальнее о результатах визита Зеленского в США читайте в разборе от LIGA.net: "Теперь надо выполнить взятые обязательства". Главные итоги встречи Зеленского и Байдена
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