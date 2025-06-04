После обмена пленными Украина и Россия вернут друг другу тела военных – Зеленский

Президент подчеркнул, что Украине важно получить тела именно своих военных, а не россиян, от которых Москва хочет избавиться

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

После обмена военнопленными, который состоится между Украиной и Россией 7 и 8 июня, стороны обменяются телами погибших бойцов. Об этом на брифинге в Киеве заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас есть документы, которые говорят, что Россия идентифицировала до 20% всех тел, которые у них есть. Наш анализ говорит о том же. Поэтому договорились: давайте все подготовимся правильно, чтобы была четкая идентификация", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украине важно получить тела именно своих военных, а не россиян, от которых Москва хочет избавиться. По словам Зеленского, уже был такой случай.

"И потому после обмена наша позиция – начнется подготовка над подготовкой обмена телами. Опять же, из-за технически важных вещей, мы считаем, что в таком порядке должно это быть", – добавил президент.

2 июня 2025 года состоялся второй раунд переговоров между Украиной и РФ. Он длился больше часа.

Министр обороны Умеров сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились об обмене пленными и репатриации 6000 тел погибших военных.

4 июня Зеленский заявил, что обмен пленными может состояться уже 7 и 8 июня. Но Украина еще не получала от России списки.