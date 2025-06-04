Після обміну полоненими Україна та Росія повернуть одна одній тіла військових – Зеленський
Після обміну військовополоненими, який має відбутися між Україною та Росією 7 та 8 червня, сторони обміняються тілами загиблих бійців. Про це на брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський.
"У нас є документи, які говорять що Росія ідентифікувала до 20% всіх тіл, які в них є. Наш аналіз говорить про те саме. Тому домовилися: давайте всі підготуємося правильно, щоб була чітка ідентифікація", – сказав глава держави.
Він наголосив, що Україні важливо отримати тіла саме своїх військових, а не росіян, яких Москва хоче позбутися. За словами Зеленського, вже був такий випадок.
"І тому після обміну наша позиція – розпочнеться підготовка над підготовкою обміну тілами. Знов таки, через технічно важливі речі, ми вважаємо, що в такому порядку повинно це бути", – додав президент.
- 2 червня 2025 року відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ. Він тривав понад годину.
- Міністр оборони Умєров повідомив, що за підсумками переговорів сторони домовилися про обмін полоненими та репатріацію 6000 тіл загиблих військових.
- 4 червня Зеленський заявив, що обмін полоненими може відбутися вже 7 та 8 червня. Але Україна ще не отримувала він Росії списки.