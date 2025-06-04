Після обміну полоненими Україна та Росія повернуть одна одній тіла військових – Зеленський

Президент наголосив, що Україні важливо отримати тіла саме своїх військових, а не росіян, яких Москва хоче позбутися

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Після обміну військовополоненими, який має відбутися між Україною та Росією 7 та 8 червня, сторони обміняються тілами загиблих бійців. Про це на брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський.

"У нас є документи, які говорять що Росія ідентифікувала до 20% всіх тіл, які в них є. Наш аналіз говорить про те саме. Тому домовилися: давайте всі підготуємося правильно, щоб була чітка ідентифікація", – сказав глава держави.

Він наголосив, що Україні важливо отримати тіла саме своїх військових, а не росіян, яких Москва хоче позбутися. За словами Зеленського, вже був такий випадок.

"І тому після обміну наша позиція – розпочнеться підготовка над підготовкою обміну тілами. Знов таки, через технічно важливі речі, ми вважаємо, що в такому порядку повинно це бути", – додав президент.

2 червня 2025 року відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ. Він тривав понад годину.

Міністр оборони Умєров повідомив, що за підсумками переговорів сторони домовилися про обмін полоненими та репатріацію 6000 тіл загиблих військових.

4 червня Зеленський заявив, що обмін полоненими може відбутися вже 7 та 8 червня. Але Україна ще не отримувала він Росії списки.