После разговора Байдена с Путиным РФ продолжает наращивать войска у границ Украины – CNN

В последние дни Россия продолжает наращивать войска у границ Украины, несмотря на призыв к деэскалации президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину. Сейчас у границ сосредоточено более 50 российских батальонно-тактических групп, и еще шесть находятся в пути. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает CNN.

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Отмечается, что российские подразделения могут включать в себя до 900 человек личного состава и комбинированные войска с артиллерией, противотанковым вооружением, разведывательными и инженерными частями.

Журналисты сообщают, что американские и украинские официальные лица "видели доказательства" того, что Россия начала использовать коммерческие воздушные и железнодорожные системы для поддержки военных усилий, аналогичная деятельность была замечена и весной.

По данным журналистов, на недавно сделанных спутниковых снимках видно, что Россия сосредоточила войска и технику всего в 30 милях (около 48 км) от границы с Украиной. В период с 7 сентября по 5 декабря увеличилось количество российской военной техники селе Солоти (Белгородская область РФ, в 25 км от Луганской области).

3 декабря глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Россия попытается снова масштабно вторгнуться в Украину, это будет иметь для нее серьезные последствия. Также о возможном противодействии агрессии РФ заявили в Госдепе США.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО планирует усилить свои позиции на восточном фланге в связи с агрессивной политикой России.

Европарламент принял резолюцию о новом пакете жестких санкций в случае нового вторжения РФ в Украину.

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Оксана Житнюк

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