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После российского массированного ракетного удара массового выезда украинцев не было – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 16:01
После российского массированного ракетного удара массового выезда украинцев не было – ГПСУ - Фото
Пересечение границы (Фото - Depositphotos.com)

После массированного ракетного удара со стороны России Госпогранслужба не фиксировала массового выезда украинцев за границу. Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко во время брифинга, сообщает пресс-служба пограничников.

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"Напротив, после удара мы заметили, что пассажиропоток снизился до 75 000 в сутки", – сказал он.

Среднесуточное пересечение границы колеблется на уровне 80 000-90 000 граждан в обе стороны. В ГПСУ отметили, что не замечают преимущества выезда над въездом в Украину: этот показатель колеблется в пределах 50 на 50.

  • Массированный ракетный обстрел Украины со стороны России начался 10 октября. В основном россияне били по энергетической инфраструктуре. 
  • 22 октября в Украине было введено ограничение потребления электроэнергии.
  • Энергетики заявляют, что в результате атак россиян из строя выведен ряд критически важных объектов — в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Читайте также: Россия выпустила по Украине 36 ракет. Мир может и должен остановить этот террор – Зеленский

Вадим Ребрина
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