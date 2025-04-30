После смертоносного удара РФ по Сумам мужчина украл телефон у пострадавшего: его накажут

Действия подозреваемого квалифицировали как воровство, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет тюрьмы

Последствия атаки РФ на Сумы 13 апреля (Фото: ГСЧС)

В Сумах мужчина украл телефон у пострадавшего в результате российского баллистического удара 13 апреля, когда погибли 36 человек. Прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт по поводу подозреваемого.

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По данным следствия, 45-летний мужчина находился рядом с местом удара.

"Несмотря на то, что после трагедии многие нуждались в помощи, он, действуя с особым цинизмом, воспользовавшись беспомощным состоянием одного из пострадавших, похитил у него смартфон, лежавший поблизости на земле", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину из-за "подозрительного поведения". Во время осмотра у него обнаружили похищенный телефон.

Действия подозреваемого квалифицировали как воровство, совершенное в условиях военного положения. Если вину докажут в суде, мужчина может сесть до восьми лет.

Фото: Сумская областная прокуратура

Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Сум. Именно повторная атака повлекла за собой человеческие жертвы.

Первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.

По состоянию на вечер 15 апреля количество погибших из-за российских ударов по Сумам возросло до 36. За медицинской помощью обратились 127 человек: 109 взрослых и 18 детей. В стационаре находятся 44 пациента, из них 10 детей.