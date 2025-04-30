Після смертоносного удару РФ по Сумах чоловік вкрав телефон у постраждалого: його покарають

Дії підозрюваного кваліфікували як крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років тюрми

Наслідки атаки РФ на Суми 13 квітня (Фото: ДСНС)

У Сумах чоловік вкрав телефон у постраждалого унаслідок російського балістичного удару 13 квітня, коли загинули 36 людей. Прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного.

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За даними слідства, 45-річний чоловік перебував поруч із місцем удару.

"Попри те, що після трагедії багато людей потребували допомоги, він, діючи з особливим цинізмом, скориставшись безпорадним станом одного з постраждалих, викрав у нього смартфон, який лежав поблизу на землі", – йдеться у повідомленні.

Поліціянти затримали чоловіка через "підозрілу поведінку". Під час огляду у нього виявили викрадений телефон.

Дії підозрюваного кваліфікували як крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Якщо провину доведуть у суді, чоловік може сісти до восьми років.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Уранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Саме повторна атака спричинила людські жертви.

Перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.

Станом на вечір 15 квітня кількість загиблих через російські удари по Сумах зросла до 36. За медичною допомогою звернулися 127 людей: 109 дорослих і 18 дітей. У стаціонарі перебувають 44 пацієнти, з них 10 дітей.