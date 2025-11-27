После войны в Украине будет около 5-6 млн ветеранов и членов их семей – Свириденко
В Украине после войны РФ будет несколько миллионов ветеранов и членов их семей. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко после совещания с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций.
"По нашим оценкам, после завершения войны в Украине будет около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей. Именно поэтому ветеранская политика должна быть органично интегрирована во все сферы жизни", – рассказала чиновница.
По результатам мероприятия Свириденко анонсировала, что Министерство ветеранов вместе с организациями проведет обсуждение с Минздравом и Минэкономики предложения в сферах медицины и трудоустройства.
Также, добавила премьер, правительство возьмет в работу вопрос доступа к сдаче водительских экзаменов для ветеранов с инвалидностью после обучения в безбарьерных автошколах, к этому привлекут Министерство внутренних дел.
- В ноябре профильное министерство сообщило, что государство будет компенсировать ветеранам с инвалидностью расходы на переоборудование автомобилей под их потребности.
