После войны в Украине будет около 5-6 млн ветеранов и членов их семей – Свириденко

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Украине после войны РФ будет несколько миллионов ветеранов и членов их семей. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко после совещания с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций.

"По нашим оценкам, после завершения войны в Украине будет около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей. Именно поэтому ветеранская политика должна быть органично интегрирована во все сферы жизни", – рассказала чиновница.

По результатам мероприятия Свириденко анонсировала, что Министерство ветеранов вместе с организациями проведет обсуждение с Минздравом и Минэкономики предложения в сферах медицины и трудоустройства.

Также, добавила премьер, правительство возьмет в работу вопрос доступа к сдаче водительских экзаменов для ветеранов с инвалидностью после обучения в безбарьерных автошколах, к этому привлекут Министерство внутренних дел.