Після війни в Україні буде близько 5-6 млн ветеранів та членів їхніх родин – Свириденко

Ілюстративне фото: Depositphotos

В Україні після війни РФ буде декілька мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій.

"За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя", – розповіла чиновниця.

За результатами заходу Свириденко анонсувала, що Міністерство ветеранів разом з ГО проведе обговорення з Мінохорони здоров'я та Мінекономіки пропозиції у сферах медицини та працевлаштування.

Також, додала прем'єрка, уряд візьме у роботу питання доступу до складання водійських іспитів для ветеранів з інвалідністю після навчання у безбар'єрних автошколах, до цього залучать Міністерство внутрішніх справ.