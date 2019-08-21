После Вовка: кто возглавил Окружной административный суд Киева

Киевский окружной административный суд возглавил Владимир Келеберда. Информация об этом опубликована на сайте ОАСК.
Вчера стало известно, что судья Павел Вовк с 1 августа ушел в отставку с должности главы ОАСК. И.о. главы суда стал его заместитель Келеберда, один из трех судей, которые признали необоснованной национализацию ПриватБанка.
В расследовании Бігус.інфо сказано, что Келеберда якобы фиктивно развелся с женой, чтобы скрыть имущество от декларирования. Сам Келеберда ответил журналистам, что они "не понимают материю", и все, что нужно, он задекларировал.
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