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После Вовка: кто возглавил Окружной административный суд Киева

После Вовка: кто возглавил Окружной административный суд Киева - Фото
Окружной админсуд Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.08.2019, 10:40

Исполняющим обязанности главы ОАСК стал один из судей, отменивших национализацию ПриватБанка

Киевский окружной административный суд возглавил Владимир Келеберда. Информация об этом опубликована на сайте ОАСК.

Вчера стало известно, что судья Павел Вовк с 1 августа ушел в отставку с должности главы ОАСК. И.о. главы суда стал его заместитель Келеберда, один из трех судей, которые признали необоснованной национализацию ПриватБанка.

В расследовании Бігус.інфо сказано, что Келеберда якобы фиктивно развелся с женой, чтобы скрыть имущество от декларирования. Сам Келеберда ответил журналистам, что они "не понимают материю", и все, что нужно, он задекларировал.

  • 26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.
  • В тот же день НАБУ  опубликовало записи разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.
  • 2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили
  • 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.

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ОАСК павел вовк Владимир Келеберда
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