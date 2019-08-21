После Вовка: кто возглавил Окружной административный суд Киева

Окружной админсуд Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киевский окружной административный суд возглавил Владимир Келеберда. Информация об этом опубликована на сайте ОАСК.

Вчера стало известно, что судья Павел Вовк с 1 августа ушел в отставку с должности главы ОАСК. И.о. главы суда стал его заместитель Келеберда, один из трех судей, которые признали необоснованной национализацию ПриватБанка.

В расследовании Бігус.інфо сказано, что Келеберда якобы фиктивно развелся с женой, чтобы скрыть имущество от декларирования. Сам Келеберда ответил журналистам, что они "не понимают материю", и все, что нужно, он задекларировал.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей .



В тот же день НАБУ опубликовало записи разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.



2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили .

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.

Читайте также: Власть над властью: как полсотни судей берут в заложники Украину