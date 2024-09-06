Последствия атаки РФ на Львовскую и Днепропетровскую области: уничтожены грузовики и дома

Уничтоженные грузовики под Львовом (Фото: ГСЧС)

В ночь на 6 сентября российские оккупационные войска атаковали "шахедами" и ракетами Днепропетровскую и Львовскую области: есть разрушение жилых домов и грузовиков соответственно. Об этом сообщили представители региональных властей.

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В Криворожском районе в Днепропетровской области из-за удара беспилотника поврежден частный дом, заявил глава ОВА Сергей Лысак. Пострадавших нет.

"Громко было также в Павлоградском и Синельниковском районах. Там возникло несколько возгораний. В последнем уничтожено хозяйственное сооружение и разбито до десяти частных домов", - написал он.

Синельниково (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

Синельниково (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

Синельниково (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

Во Львовской области обломки российского дрона-камикадзе упали в промышленной зоне, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"Загорелись четыре грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. Через полтора часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат", - говорится в сообщении.

Львовщина (Фото: ГСЧС)

Львовщина (Фото: ГСЧС)

4 сентября во Львове завершили спасательно-розыскные работы после массированной атаки РФ. Семь человек погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей семи и 14 лет. Еще 53 человека получили травмы.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что среди жертв российской атаки – мать Евгения и трое дочерей – Ярина, Дарья и Эмилия Базилевич. После обстрела в живых остался только мужчина.

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