Наслідки атаки РФ на Львівщину та Дніпропетровщину: знищені вантажівки та будинки – фото
У ніч проти 6 вересня російські окупаційні війська атакували "шахедами" та ракетами Дніпропетровську та Львівську області: є руйнування житлових будинків та вантажівок відповідно. Про це повідомили представники регіональної влади.
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У Криворізькому районі у Дніпропетровській області через удар безпілотника пошкоджено приватний будинок, заявив глава ОВА Сергій Лисак. Постраждалих немає.
"Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків", – написав він.
У Львівській області уламки російського дрона-камікадзе впали у промисловій зоні, повідомив глава ОВА Максим Козицький.
"Загорілися чотири вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За півтори години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають", – йдеться у повідомленні.
- 4 вересня у Львові завершили рятувально-пошукові роботи після масованої атаки РФ. Семеро людей загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей семи та 14 років. Ще 53 людини отримали травми.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що серед жертв російської атаки – мати Євгенія та троє доньок – Ярина, Дарина та Емілія Базилевичі. Після обстрілу живим залишився лише чоловік.
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