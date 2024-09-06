Наслідки атаки РФ на Львівщину та Дніпропетровщину: знищені вантажівки та будинки – фото

Вночі Росія атакувала дронами-камікадзе Дніпропетровську та Львівську області, є руйнування будинків та транспорту

Знищені вантажівки під Львовом (Фото: ДСНС)

У ніч проти 6 вересня російські окупаційні війська атакували "шахедами" та ракетами Дніпропетровську та Львівську області: є руйнування житлових будинків та вантажівок відповідно. Про це повідомили представники регіональної влади.

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У Криворізькому районі у Дніпропетровській області через удар безпілотника пошкоджено приватний будинок, заявив глава ОВА Сергій Лисак. Постраждалих немає.

"Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків", – написав він.

Синельниково (Фото: Сергій Лисак/Telegram)

Синельниково (Фото: Сергій Лисак/Telegram)

Синельниково (Фото: Сергій Лисак/Telegram)

У Львівській області уламки російського дрона-камікадзе впали у промисловій зоні, повідомив глава ОВА Максим Козицький.

"Загорілися чотири вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За півтори години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають", – йдеться у повідомленні.

Львівщина (Фото: ДСНС)

Львівщина (Фото: ДСНС)

4 вересня у Львові завершили рятувально-пошукові роботи після масованої атаки РФ. Семеро людей загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей семи та 14 років. Ще 53 людини отримали травми.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що серед жертв російської атаки – мати Євгенія та троє доньок – Ярина, Дарина та Емілія Базилевичі. Після обстрілу живим залишився лише чоловік.

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