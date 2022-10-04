Посол Израиля ответил Зеленскому на критику: Мы помогаем, но не переходим красных линий

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский ответил на критику президента Владимира Зеленского, который недавно заявил, что "потрясен" отсутствием помощи со стороны страны. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По словам посла, ему было "больно" слышать то, что сказал Зеленский, так как Израиль оказывает гуманитарную помощь Украине с первых дней полномасштабной войны.

Он отметил, что понимает, что президент говорил о военной помощи, однако слова Зеленского о том, что Израиль не предоставляет Украине никакой военной помощи, "не отображают картину в целом".

"Повторюсь, Израиль активно помогает Украине, но не переходя красных линий, которые связаны со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль сидит на вершине пороховой бочки, в любой момент может случиться теракт, может образоваться предвоенная или военная ситуация. Поэтому Израилю необходимо действовать осторожно и думать о своей безопасности", — сказал дипломат.

Ранее Бродский назвал "чушью" обвинение украинского государства в нацизме.

По данным ВВС, в Израиле готовятся обеспечить возможность российским евреям выехать из РФ, после того как диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации.

28 сентября МИД Израиля заявил, что страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает результаты псевдореферендумов.

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Дмитро Гриниченко

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