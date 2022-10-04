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Посол Израиля ответил Зеленскому на критику: Мы помогаем, но не переходим красных линий

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 08:21
Посол Израиля ответил Зеленскому на критику: Мы помогаем, но не переходим красных линий - Фото
Михаэль Бродский (Фото: посольство Израиля в Украине)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский ответил на критику президента Владимира Зеленского, который недавно заявил, что "потрясен" отсутствием помощи со стороны страны. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По словам посла, ему было "больно" слышать то, что сказал Зеленский, так как Израиль оказывает гуманитарную помощь Украине с первых дней полномасштабной войны. 

Он отметил, что понимает, что президент говорил о военной помощи, однако слова Зеленского о том, что Израиль не предоставляет Украине никакой военной помощи, "не отображают картину в целом". 

"Повторюсь, Израиль активно помогает Украине, но не переходя красных линий, которые связаны со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль сидит на вершине пороховой бочки, в любой момент может случиться теракт, может образоваться предвоенная или военная ситуация. Поэтому Израилю необходимо действовать осторожно и думать о своей безопасности", — сказал дипломат. 

  • Ранее Бродский назвал "чушью" обвинение украинского государства в нацизме. 
  • По данным ВВС, в Израиле готовятся обеспечить возможность российским евреям выехать из РФ, после того как диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации.
  • 28 сентября МИД Израиля заявил, что страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает результаты псевдореферендумов.

Читайте также: Из-за соседства с РФ Украина должна стать военным государством, как Израиль – Залужный 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Израиль война военная помощь Михаэль Бродский
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