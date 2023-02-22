Посол КНР в ООН: Китай готовит не мирный план, а документ с позицией по Украине

В ближайшее время Китай собирается обнародовать документ, в котором будет изложена позиция Пекина "по Украине", это не мирный план. Об этом заявил журналистам посол Китая в ООН Чжан Цзюнь, передает Reuters.

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По словам посла КНР в ООН, Китай, вероятно, в течение нескольких дней опубликует "документ с изложением позиции" по Украине, который "в основном будет отражать последовательную позицию Китая по этому вопросу".

"Мы никогда не называли это мирным планом. Это документ с изложением позиции", – сказал Чжан.

Он добавил, что Китай намерен и впредь подчеркивать важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран.

"Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга. Главное, мы будем призывать к миру, к диалогу, к мирному урегулированию", – сказал посол Китая в ООН.

На этой неделе Генеральная Ассамблея ООН должна проголосовать по проекту резолюции, в котором подчеркивается "необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" в соответствии с учредительным Уставом ООН.

В проекте текста Генассамблея потребует от Москвы вывести свои войска и призовет к прекращению боевых действий. Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, но имеют политический вес.

Ожидается, что лидер Китая Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.

18 февраля на Мюнхенской конференции Кулеба заявил, что он не видит смысла обсуждать "мирный план" Китая, не увидев его.

20 февраля издание Bloomberg написало, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

21 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И поделился с ним основными элементами "мирного плана".

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Наталія Медведєва

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