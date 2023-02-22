Посол КНР в ООН: Китай готовит не мирный план, а документ с позицией по Украине
В ближайшее время Китай собирается обнародовать документ, в котором будет изложена позиция Пекина "по Украине", это не мирный план. Об этом заявил журналистам посол Китая в ООН Чжан Цзюнь, передает Reuters.
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По словам посла КНР в ООН, Китай, вероятно, в течение нескольких дней опубликует "документ с изложением позиции" по Украине, который "в основном будет отражать последовательную позицию Китая по этому вопросу".
"Мы никогда не называли это мирным планом. Это документ с изложением позиции", – сказал Чжан.
Он добавил, что Китай намерен и впредь подчеркивать важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран.
"Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга. Главное, мы будем призывать к миру, к диалогу, к мирному урегулированию", – сказал посол Китая в ООН.
На этой неделе Генеральная Ассамблея ООН должна проголосовать по проекту резолюции, в котором подчеркивается "необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" в соответствии с учредительным Уставом ООН.
В проекте текста Генассамблея потребует от Москвы вывести свои войска и призовет к прекращению боевых действий. Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, но имеют политический вес.
- Ожидается, что лидер Китая Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.
- 18 февраля на Мюнхенской конференции Кулеба заявил, что он не видит смысла обсуждать "мирный план" Китая, не увидев его.
- 20 февраля издание Bloomberg написало, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
- 21 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И поделился с ним основными элементами "мирного плана".
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