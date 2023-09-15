Посол Кубы в РФ начал оправдывать участие кубинцев в войне. Ему ответил глава МИД страны

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Гавана выступает против участия кубинцев в войнах. Об этом он написал в Twitter (X).

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На прошлой неделе кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек, которые связаны с группировкой вербовщиков наемников для участия в войне России против Украины на стороне оккупантов.

Уже 14 сентября посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендиа Пенья заявил российским пропагандистам, что все арестованные занимались незаконной деятельностью, однако сказал, что он "не против", если кубинцы будут "легально" участвовать в войне.

"Мы ничего не имеем против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие вместе с российской армией в этой операции. Но мы против незаконности и этих операций, которые не имеют ничего общего с правовым полем", — заявил дипломат.

После этих заявлений Родригес написал, что позиция правительства Кубы по этому вопросу однозначна.

"В соответствии с национальным законодательством противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода и направлена против наемничества и торговли людьми", — подчеркнул глава ведомства.

8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой.

По данным InformNapalm, наемникам с Кубы платят $2000 в месяц.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Россия использует в войне против Украины наемников из разных стран, но это небольшое количество, и в целом Кремль провалил кампанию по набору иностранных наемников.

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