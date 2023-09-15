UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Кубы в РФ начал оправдывать участие кубинцев в войне. Ему ответил глава МИД страны

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 07:51
Посол Кубы в РФ начал оправдывать участие кубинцев в войне. Ему ответил глава МИД страны - Фото
Бруно Родригес (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Гавана выступает против участия кубинцев в войнах. Об этом он написал в Twitter (X).

На прошлой неделе кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек, которые связаны с группировкой вербовщиков наемников для участия в войне России против Украины на стороне оккупантов. 

Уже 14 сентября посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендиа Пенья заявил российским пропагандистам, что все арестованные занимались незаконной деятельностью, однако сказал, что он "не против", если кубинцы будут "легально" участвовать в войне. 

"Мы ничего не имеем против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие вместе с российской армией в этой операции. Но мы против незаконности и этих операций, которые не имеют ничего общего с правовым полем", — заявил дипломат.

После этих заявлений Родригес написал, что позиция правительства Кубы по этому вопросу однозначна. 

"В соответствии с национальным законодательством противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода и направлена против наемничества и торговли людьми", — подчеркнул глава ведомства.

  • 8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой.
  • По данным InformNapalm, наемникам с Кубы платят $2000 в месяц.
  • Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Россия использует в войне против Украины наемников из разных стран, но это небольшое количество, и в целом Кремль провалил кампанию по набору иностранных наемников.

Читайте также: Посол Кубы в РФ не против, если кубинцы будут "законно" убивать украинцев

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакубанаемникиБруно Родригес
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 