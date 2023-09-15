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Посол Куби у РФ почав виправдовувати участь кубинців у війні. Йому відповів глава МЗС країни

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 07:51
Посол Куби у РФ почав виправдовувати участь кубинців у війні. Йому відповів глава МЗС країни - Фото
Бруно Родрiгес (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що Гавана виступає проти участі кубинців у війнах. Про це він написав у Twitter (X).

Минулого тижня кубинська влада заявила, що заарештувала 17 осіб, які пов'язані з угрупуванням вербувальників найманців для участі у війні Росії проти України на боці окупантів.

Вже 14 вересня посол Куби в Москві Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья заявив російським пропагандистам, що всі заарештовані займалися незаконною діяльністю, проте сказав, що він "не проти", якщо кубинці "легально" братимуть участь у війні.

"Ми нічого не маємо проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально взяти участь разом із російською армією в цій операції. Але ми проти незаконності і цих операцій, які не мають нічого спільного із правовим полем", — заявив дипломат.

Після цих заяв Родрігес написав, що позиція уряду Куби щодо цього питання однозначна.

"Відповідно до національного законодавства суперечить участі кубинських громадян у конфліктах будь-якого роду і спрямована проти найманства та торгівлі людьми", — підкреслив глава відомства.

  • 8 вересня в МВС Куби повідомили, що почалися арешти членів угруповання, яке займалося вербуванням.
  • За даними InformNapalm, найманцям із Куби платять $2000 на місяць.
  • Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Росія використовує у війні проти України найманців із різних країн, але це невелика кількість, і загалом Кремль провалив кампанію з набору іноземних найманців.

Читайте також: Посол Куби в РФ не проти, якщо кубинці "законно" вбиватимуть українців

Дмитро Гриниченко
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війнакубанайманціБруно Родрігес
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