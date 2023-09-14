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Посол Куби в РФ не проти, якщо кубинці законно вбиватимуть українців

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 21:13

Куба не проти того, щоб її громадяни на законних підставах воювали проти України за Росії. Про це заявив посол Куби у Москві Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья, повідомляє The Guardian.

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Посол Куби заявив, що громадяни Куби, які нещодавно заарештовані за створення мережі вербування найманців для участі у війні Росії проти України, займалися незаконною діяльністю та порушували закон.

При цьому влада Куби "нічого не має проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально взяти участь у цій операції разом із російською армією", сказав дипломат.

5 вересня МЗС Куби заявило про виявлення мережі нелегального вербування найманців до Росії для участі у війні проти України. У заяві наголошено, що Куба "не бере участі у війні проти України", а також "займає тверду та чітку історичну позицію", яка відкидає найманство, і веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.

8 вересня в МВС Куби повідомили, що почалися арешти членів угруповання, яке займалося вербуванням.

  • За даними InformNapalm, найманцям з Куби платять $2000 на місяць.
  • Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Росія використовує у війні проти України найманців з різних країн, але це невелика кількість, і загалом Кремль провалив кампанію з набору іноземних найманців.
Сергій Бережний
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