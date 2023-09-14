Посол Кубы в РФ не против, если кубинцы будут законно убивать украинцев

Куба не против того, чтобы ее граждане на законных основаниях воевали против Украины на стороне России. Об этом заявил посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендиа Пенья, сообщает The Guardian.

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Посол Кубы заявил, что граждане Кубы, недавно арестованные за создание сети вербовки наемников для участия в войне России против Украины, занимались незаконной деятельностью и нарушали закон.

При этом власти Кубы "ничего не имеют против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие в этой операции вместе с российской армией", сказал дипломат.

5 сентября МИД Кубы заявил об обнаружении сети нелегальной вербовки наемников в Россию для участия в войне против Украины. В заявлении подчеркнуто, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает твердую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой.

По данным InformNapalm, наемникам с Кубы платят $2000 в месяц.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Россия использует в войне против Украины наемников из разных стран, но это небольшое количество, и в целом Кремль провалил кампанию по набору иностранных наемников.

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