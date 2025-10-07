Посол о деле подрыва Северных потоков: Киев не вмешивается, но намерен защищать украинца
Украина не вмешивается в дело украинца Владимира Ж., которого арестовали в Польше по подозрению в подрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году. Но защищать своих граждан намерена, заявил RMF 24 украинский посол Украины в Варшаве Василий Боднар.
Он отметил, что судьбу украинца будет решать польский суд.
"В наших интересах защищать своего гражданина, и все зависит от верховенства права. Мы не вмешиваемся, это судебное дело. Мы можем лишь показать, как защищать себя", – сказал посол.
Боднар отметил, что в этом деле его консультируют консулы и подчеркнул, что как посол намерен защищать каждого гражданина Украины.
- Взрывы на трассе газопроводов "Северный поток" произошли в сентябре 2022 года. В июле 2025 года ЕС наложил санкции, запретив работу этих трубопроводов.
- В июне 2024 года немецкие следователи выдали ордер на арест Владимира Ж., однако ему удалось избежать задержания. В конце сентября 2025 года его задержала полиция в польском Прушкуве. 1 октября суд арестовал его на семь суток, а 6 октября арест было продолжено еще на 40 суток.
- Премьер Польши Туск 7 октября заявил, что экстрадиция подозреваемого украинца – не в интересах страны.
