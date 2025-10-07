Посол о деле подрыва Северных потоков: Киев не вмешивается, но намерен защищать украинца

Боднар заявил, что исход дела будет зависеть от верховенства права, о он намерен защищать каждого гражданина Украины

Василий Боднар (Фото: Facebook)

Украина не вмешивается в дело украинца Владимира Ж., которого арестовали в Польше по подозрению в подрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году. Но защищать своих граждан намерена, заявил RMF 24 украинский посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Он отметил, что судьбу украинца будет решать польский суд.

"В наших интересах защищать своего гражданина, и все зависит от верховенства права. Мы не вмешиваемся, это судебное дело. Мы можем лишь показать, как защищать себя", – сказал посол.

Боднар отметил, что в этом деле его консультируют консулы и подчеркнул, что как посол намерен защищать каждого гражданина Украины.