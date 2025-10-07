Посол про справу підриву Північних потоків: Київ не втручається, але має намір захищати українця
Україна не втручається у справу українця Володимира Ж., якого заарештували в Польщі за підозрою у підриві газопроводу "Північний потік" у 2022 році. Але захищати своїх громадян має намір, заявив RMF 24 український посол у Варшаві Василь Боднар.
Він зазначив, що доля українця буде вирішуватися польським судом.
"У наших інтересах захищати свого громадянина, і все залежить від верховенства права. Ми не втручаємося, це справа суду. Ми можемо лише показати, як захищати себе", – сказав посол.
Боднар зазначив, що в цій справі його консультують консули, і наголосив, що як посол має намір захищати кожного громадянина України.
- Вибухи на газопроводах "Північний потік" сталися у вересні 2022 року. У липні 2025 року ЄС наклав санкції, заборонивши експлуатацію цих трубопроводів.
- У червні 2024 року німецькі слідчі видали ордер на арешт Володимира Ж., однак він вдалося уникнути затриманняНаприкінці вересня 2025 року йогозатримала поліція у польському Прушкуві. 1 жовтня суд заарештував його затримали на сім діб, а 6 жовтня заарештували було продовжено ще на 40 діб.
- 7 жовтня прем'єр-міністр Польщі Туск заявив, що екстрадиція підозрюваного громадянина України – це не в інтересах країни
