Посол про справу підриву Північних потоків: Київ не втручається, але має намір захищати українця

Боднар заявив, що результат справи залежатиме від верховенства права, і він має намір захищати кожного громадянина України

Василь Боднар (Фото: Facebook)

Україна не втручається у справу українця Володимира Ж., якого заарештували в Польщі за підозрою у підриві газопроводу "Північний потік" у 2022 році. Але захищати своїх громадян має намір, заявив RMF 24 український посол у Варшаві Василь Боднар.

Він зазначив, що доля українця буде вирішуватися польським судом.

"У наших інтересах захищати свого громадянина, і все залежить від верховенства права. Ми не втручаємося, це справа суду. Ми можемо лише показати, як захищати себе", – сказав посол.

Боднар зазначив, що в цій справі його консультують консули, і наголосив, що як посол має намір захищати кожного громадянина України.