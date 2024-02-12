Посол Польши в США: Хотелось бы видеть Путина не перед Карлсоном, а перед судьей в Гааге

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Посол Польши в США Марек Магеровский заявил в интервью TV Republika, что люди хотели бы видеть российского диктатора Владимира Путина не на интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, а перед судьей в Гааге.

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Магеровский напомнил, как ушли из жизни военные преступники и диктаторы.

"Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в бункере. Иосиф Сталин умер в своей постели, как и Пол Пот – камбоджийский тиран. Исключением стала судьба Адольфа Эйхмана. Он был похищен Моссадом в Аргентине и после суда приговорен к смертной казни в Иерусалиме", – сказал посол.

Говоря о Карлсоне с Путиным, Магеровский вспомнил о военных преступлениях последнего.

"Как вы могли узнать из газет или социальных сетей, известный американский журналист в последнее время находился в Москве и общался с президентом Путиным. Я считаю, что все вы предпочли бы, чтобы российского президента допросил судья в Гааге. Я надеюсь, что однажды это произойдет без необходимости похищать г-на Путина из Аргентины", – добавил он.

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет разговаривать и быть последовательным".

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не отразится на настроениях граждан США.

Путин в интервью сказал, что Польша "заставила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. МИД Польши опубликовал разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля.

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