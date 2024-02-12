Експрезидент Монголії відреагував на історії Путіна. Нагадав про імперію Чингісхана: фото

Цахіагійн Елбегдорж нагадав, що територія Росії колись входила до складу Монгольської імперії

Цахіагійн Елбегдорж (Фото: EPA/PATRICK SEEGER)

Президент Монголії у 2009-2017 роках Цахіагійн Елбегдорж відреагував на "історичну лекцію" диктатора Володимира Путіна в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, де він виправдовував агресію проти України "історичними землями Росії". Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, після виступу Путіна він знайшов історичну карту Монголії.

На цій мапі можна побачити, що сучасна територія Росії входила до складу Монгольської імперії кілька століть.

"Не хвилюйся. Ми мирна та вільна нація", – написав Елбегдорж.

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Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє розмовляти та бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.

Путін в інтерв'ю сказав, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. МЗС Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.

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