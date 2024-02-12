Экс-президент Монголии отреагировал на слова Путина. Напомнил об империи Чингисхана: фото

Цахиагийн Элбэгдорж напомнил, что территория России когда-то входила в состав Монгольской империи

Цахиагийн Элбэгдорж (Фото: EPA/PATRICK SEEGER)

Президент Монголии в 2009-2017 годах Цахиагийн Элбэгдорж отреагировал на "историческую лекцию" диктатора Владимира Путина в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону, где он оправдывал агрессию против Украины "историческими землями России". Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, после выступления Путина он нашел историческую карту Монголии.

На этой карте можно увидеть, что современная территория России входила в состав Монгольской империи несколько столетий.

"Не волнуйся. Мы мирная и свободная нация", — написал Элбэгдорж.

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет разговаривать и быть последовательным".

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не отразится на настроениях граждан США.

Путин в интервью сказал, что Польша "заставила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. МИД Польши опубликовал разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля.

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