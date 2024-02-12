Посол Польщі в США: Хотілося б бачити Путіна не перед Карлсоном, а перед суддею в Гаазі

Марек Магеровський нагадав про воєнні злочини російського диктатора та прокоментував інтерв'ю з американським журналістом Карлсоном

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Посол Польщі у США Марек Магеровський заявив в інтерв'ю TV Republika, що люди хотіли б бачити російського диктатора Володимира Путіна не на інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном, а перед суддею у Гаазі.

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Магеровський нагадав, як пішли з життя воєнні злочинці та диктатори.

"Адольф Гітлер покінчив життя самогубством у бункері. Йосип Сталін помер у своєму ліжку, як і Пол Пот – камбоджійський тиран. Винятком стала доля Адольфа Айхмана. Він був викрадений Моссадом в Аргентині й після суду засуджений до страти в Єрусалимі", – сказав посол.

Говорячи про Карлсона з Путіним, Магеровський згадав про воєнні злочини останнього.

"Як ви могли дізнатися з газет чи соціальних мереж, відомий американський журналіст останнім часом перебував у Москві й спілкувався з президентом Путіним. Я вважаю, що всі ви віддали б перевагу, щоб російського президента допитав суддя в Гаазі. Я сподіваюся, що одного дня це станеться без необхідності викрадати пана Путіна з Аргентини", – додав він.

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє розмовляти та бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.

Путін в інтерв'ю сказав, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. МЗС Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.

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