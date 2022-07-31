Посол США о теракте в Еленовке: Варварское обращение с военнопленными Украины недопустимо

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым теракт в Еленовке и варварское обращение российских военных с украинскими военнопленными.

"Обстрел следственного изолятора в Еленовке недопустим, как и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными", – написала посол в Twitter.

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Она добавила, что США будут продолжать добиваться привлечения России к ответственности и "предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасающей агрессии Москвы".

В пятницу, 29 июля, в лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.

По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.

В Красном Кресте заявили, что их до сих пор не пускают на место теракта в Еленовке.

31 июля в Конгрессе опубликовали законопроект о признании России страной-спонсором терроризма.

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Роман Брыль

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