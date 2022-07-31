UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол США о теракте в Еленовке: Варварское обращение с военнопленными Украины недопустимо

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 22:50
Посол США о теракте в Еленовке: Варварское обращение с военнопленными Украины недопустимо - Фото
Бриджит Бринк (Фото - ЕРА)

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым теракт в Еленовке и варварское обращение российских военных с украинскими военнопленными.  

"Обстрел следственного изолятора в Еленовке недопустим, как и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными", – написала посол в Twitter. 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Она добавила, что США будут продолжать добиваться привлечения России к ответственности и "предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасающей агрессии Москвы". 

Читайте также
ЧВК Вагнера и вранье. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно

В пятницу, 29 июля, в лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены. 

По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.   

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
теракт Еленовка военнопленные бриджит бринк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 