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В Конгрессе опубликовали законопроект о признании России страной-спонсором терроризма

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 21:25
В Конгрессе опубликовали законопроект о признании России страной-спонсором терроризма - Фото
Фото: depositphotos.com

Палата представителей Конгресса США представила законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты Конгресса.  

"По указанию президента Владимира Путина, правительство Российской Федерации поддерживало и продолжает поддерживать акты международного терроризма против политических оппонентов и наций", – говорится в тексте документа. 

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В список актов международного терроризма включены действия России против мирного населения Чечни, поддержка сепаратистов на Донбассе, поддержка Сирии (признанной государством-спонсором терроризма), отравление семьи Скрипалей в Великобритании, сбитие малазийского Боинга и другие. 

Отдельно уделено внимание поддержке Россией ЧВК Вагнер, которая в законопроекте определена как "марионеточное формирование Минобороны РФ". 

"В США есть ряд инструментов, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности, сократить ее военную машину и изолировать ее экономически и дипломатически, в том числе объявив ее государством-спонсором терроризма и наложив соответствующие санкции", – говорится в документе. 

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, согласно официальной позиции Госдепа США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США – запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР. 
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Роман Брыль
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