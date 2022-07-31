В Конгрессе опубликовали законопроект о признании России страной-спонсором терроризма

Палата представителей Конгресса США представила законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты Конгресса.

"По указанию президента Владимира Путина, правительство Российской Федерации поддерживало и продолжает поддерживать акты международного терроризма против политических оппонентов и наций", – говорится в тексте документа.

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В список актов международного терроризма включены действия России против мирного населения Чечни, поддержка сепаратистов на Донбассе, поддержка Сирии (признанной государством-спонсором терроризма), отравление семьи Скрипалей в Великобритании, сбитие малазийского Боинга и другие.

Отдельно уделено внимание поддержке Россией ЧВК Вагнер, которая в законопроекте определена как "марионеточное формирование Минобороны РФ".

"В США есть ряд инструментов, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности, сократить ее военную машину и изолировать ее экономически и дипломатически, в том числе объявив ее государством-спонсором терроризма и наложив соответствующие санкции", – говорится в документе.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, согласно официальной позиции Госдепа США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, согласно официальной позиции Госдепа США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США – запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Представители украинской власти, в том числе президент, неоднократно призывали мир признать РФ государством-террористом.

21 июля спикер Палаты представителей США Пелоси призвала госсекретаря Блинкена признать РФ страной-террористом, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.

24 июля посол США в Украине Бринк заявила, что Вашингтон "серьезно" рассматривает объявление России спонсором терроризма, "но нужен анализ".

28 июля Сенат США единогласно призвал Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма.

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Роман Брыль

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