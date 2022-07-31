В Конгрессе опубликовали законопроект о признании России страной-спонсором терроризма
Палата представителей Конгресса США представила законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты Конгресса.
"По указанию президента Владимира Путина, правительство Российской Федерации поддерживало и продолжает поддерживать акты международного терроризма против политических оппонентов и наций", – говорится в тексте документа.
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В список актов международного терроризма включены действия России против мирного населения Чечни, поддержка сепаратистов на Донбассе, поддержка Сирии (признанной государством-спонсором терроризма), отравление семьи Скрипалей в Великобритании, сбитие малазийского Боинга и другие.
Отдельно уделено внимание поддержке Россией ЧВК Вагнер, которая в законопроекте определена как "марионеточное формирование Минобороны РФ".
"В США есть ряд инструментов, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности, сократить ее военную машину и изолировать ее экономически и дипломатически, в том числе объявив ее государством-спонсором терроризма и наложив соответствующие санкции", – говорится в документе.
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