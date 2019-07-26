Посол США в ЕС о разговоре Трампа с Зеленским: Нашли общий язык

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд считает, что президенты Украины и США нашли общий язык. Американский дипломат сказал об этом после встречи 26 июля в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, передает Радио Свобода.

"Вчера президент Зеленский довольно долго общался по телефону с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом на время, которое подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат.

25 июля Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Стороны договорились обсудить украинско-американское взаимодействия во время визита Зеленского в Штаты. Американский выразил уверенность, что новая украинская власть сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность способствовать проведению реформ.

24 июля временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сообщил, что по-прежнему неизвестно, когда состоится встреча Зеленского с Трампом.

Месяц назад на аналогичный вопрос Тейлор отвечал, что США "очень заинтересованы как можно быстрее определиться с датой и повесткой дня этой встречи".