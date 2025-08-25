Посол США в НАТО: У Трампа еще много карт, чтобы заставить Россию заключить мир
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обладает достаточными возможностями, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина заключить мирное соглашение. Такое мнение высказал Посол США в НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.
"Трамп использует все инструменты, которые у него есть. Он правильно их применяет, пытаясь заставить людей заключить мирное соглашение. И у президента еще много карт, которые он может разыграть", – сказал Уитакер.
По его словам, речь идет прежде всего о поставках оружия европейским союзникам по НАТО и Канаде, которые передают его Украине.
"Это, безусловно, можно увеличить, и это идет очень хорошо", – сказал дипломат.
Кроме того, эффективные инструменты давления – тарифы и вторичные санкции.
"Вы видели, что Индия не рада, что на нее наложили санкции. Китай должен быть готов, и Бразилия, которая также покупает российскую нефть, должна быть готова – если они не помогут миру положить этому конец", – сказал посол.
- 2 августа Уитакер заявил, что если Соединенные Штаты введут ранее объявленные санкции против России и ее торговых партнеров, то способность Москвы финансировать войну исчерпается.
