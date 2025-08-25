Посол США в НАТО: У Трампа еще много карт, чтобы заставить Россию заключить мир

Уитакер назвал инструменты, с помощью которых президент США может оказывать давление на Путина

Мэтью Уитакер (Фото: Оливье Ослет/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обладает достаточными возможностями, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина заключить мирное соглашение. Такое мнение высказал Посол США в НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.

"Трамп использует все инструменты, которые у него есть. Он правильно их применяет, пытаясь заставить людей заключить мирное соглашение. И у президента еще много карт, которые он может разыграть", – сказал Уитакер.

По его словам, речь идет прежде всего о поставках оружия европейским союзникам по НАТО и Канаде, которые передают его Украине.

"Это, безусловно, можно увеличить, и это идет очень хорошо", – сказал дипломат.

Кроме того, эффективные инструменты давления – тарифы и вторичные санкции.

"Вы видели, что Индия не рада, что на нее наложили санкции. Китай должен быть готов, и Бразилия, которая также покупает российскую нефть, должна быть готова – если они не помогут миру положить этому конец", – сказал посол.