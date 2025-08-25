Посол США у НАТО: У Трампа ще багато карт, щоб змусити Росію укласти мирну угоду

Вітакер назвав інструменти, за допомогою яких президент США може тиснути на Путіна

Метью Вітакер (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має достатньо можливостей, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна укласти мирну угоду. Таку думку висловив посол США у НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox News.

"Трамп використовує всі інструменти, які має у своєму розпорядженні. Він розігрує їх належним чином, намагаючись змусити людей укласти угоду про мир. І є багато карт, які президент все ще може розіграти", – сказав Вітакер.

У першу чергу, за його словами, йдеться про постачання зброї європейським союзникам по НАТО та Канаді, які передають її Україні.

"Це, безумовно, можна збільшити, і це йде дуже добре", – сказав дипломат.

Окрім того, ефективними інструментами тиску є тарифи й вторинні санкції.

"Ви бачили, що Індія не рада, що їх на неї наклали. Китай повинен бути готовий, і Бразилія, яка також купує російську нафту, має бути готова – якщо вони не допоможуть світові покласти цьому край", – сказав посол.