Посол США у НАТО: У Трампа ще багато карт, щоб змусити Росію укласти мирну угоду
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має достатньо можливостей, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна укласти мирну угоду. Таку думку висловив посол США у НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox News.
"Трамп використовує всі інструменти, які має у своєму розпорядженні. Він розігрує їх належним чином, намагаючись змусити людей укласти угоду про мир. І є багато карт, які президент все ще може розіграти", – сказав Вітакер.
У першу чергу, за його словами, йдеться про постачання зброї європейським союзникам по НАТО та Канаді, які передають її Україні.
"Це, безумовно, можна збільшити, і це йде дуже добре", – сказав дипломат.
Окрім того, ефективними інструментами тиску є тарифи й вторинні санкції.
"Ви бачили, що Індія не рада, що їх на неї наклали. Китай повинен бути готовий, і Бразилія, яка також купує російську нафту, має бути готова – якщо вони не допоможуть світові покласти цьому край", – сказав посол.
- 2 серпня Вітакер заявив, що якщо Сполучені Штати запровадять раніше анонсовані санкції проти Росії та її торговельних партнерів, то здатність Москви фінансувати війну закінчиться.
