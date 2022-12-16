Посол США в Украине: Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже пришел
16.12.2022, 13:21
Бриджит Бринк (фото - посольство США)
Американский посол в Киеве Бриджит Бринк сообщила о прибытии в Украину первого груза для ремонта поврежденной российскими ракетными ударами и ударами дронов-камикадзе критической инфраструктуры. Об этом она написала в Twitter.
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Глава дипмиссии США поблагодарила за работу противовоздушную оборону Украины "на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром".
"Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже пришел", – отметила она и добавила: "Украина победит".
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины: выпущено более 60 ракет разных типов.
- ПВО отработало "неплохо", сказали в Воздушных силах.
Киев выдержал одну из крупнейших атак: сбили 37 ракет из более 40.
- Повреждены некоторые энергообъекты по стране и есть попадание в жилой дом в Кривом Роге.
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