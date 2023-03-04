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Посол в Британии: Угрозы Кремля нужны, чтобы окопаться в Украине — потом мы их не выбьем

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 14:11
Посол в Британии: Угрозы Кремля нужны, чтобы окопаться в Украине — потом мы их не выбьем - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Лондоне не обращают внимания на угрозы Кремля о "красных линиях". Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, представители Британии во время обсуждений военной помощи Украине не обращают внимания на угрозы "эскалации" со стороны РФ, которая может сдержать другие страны. 

Он отметил, что британцы имеют давнюю военную традицию, уважают свою армию и доверяют военным во время принятия решений. 

"Здесь уже давно осознали, что все "красные линии", которые наметил Кремль, — это "красные линии", которые устраивают только их. И это приведет нас как минимум к стабилизации фронта и их закапыванию в нашу землю. Мы их потом оттуда не выковыряем", — заявил дипломат.

Пристайко подчеркнул, что никаких ограничений в вопросе предоставления вооружений с британскими коллегами нет. 

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания война военная помощь вадим пристайко
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