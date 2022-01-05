Посол в Германии: Путину, может, и удастся затормозить движение Украины в НАТО, но не в ЕС

Президенту России Владимиру Путину, может, и получится задержать Украину на пути к членству в НАТО, но не ее движение в Евросоюз. Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Европейской правде, запись которого размещена на Youtube.

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По словам Мельника, украинские дипломаты в общении со своими немецкими коллегами стараются не разделять на две части тему евроатлантической интеграции Украины, пытаясь объяснить, что Германия одинаково выиграет от членства Украины и в ЕС, и в НАТО.

Однако, учитывая угрозы со стороны России, Германия, по мнению Мельника, сейчас легче относится ко вступлению Украины в Евросоюз, чем в Альянс.

"По НАТО ситуация сложнее, поскольку Путин поднял высоко ставки. Я думаю, что тут страх перед войной может затуманить трезвый немецкий взгляд на все остальное… Я надеюсь, что я ошибаюсь, но скорее всего Путину все-таки может удастся, если не заблокировать, то по крайне мере затормозить точно наше движение в НАТО", – сказал Мельник.

Он пояснил, что сейчас Европа и особенно Германия подвергаются шантажу – не только политическому, но и оружием.

"Это беспрецедентный случай в послевоенной истории, чтобы настолько четко одна из крупных стран, постоянный член Совбеза ООН, угрожала войной в случае отказа в удовлетворении ее политических желаний", – сказал посол.

Поэтому, по словам Мельника, нынешняя политическая среда не способствует нормальной дискуссии о членстве Украины в НАТО среди немецких политиков и общества в целом.

"Разумеется, шансов относительно ЕС, я считаю, у нас намного больше… эта тема была более рельефно прописана в новом коалиционном соглашении. То есть впервые немецкий политикум констатирует, признает по сути, стремление Украины добиться членства", – отметил украинский дипломат.

29 декабря вице-канцлер Германии Хабек заявил, что допускает возможность остановки проекта Северный поток–2 в зависимости от ситуации на границе Украины.

На январь 2022 года запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

31 декабря стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине.

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Наталия Медведева

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