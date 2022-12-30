UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол в Германии: Цель Украины в 2023 году — освобождение всех территорий, нужно оружие

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 11:44
Посол в Германии: Цель Украины в 2023 году — освобождение всех территорий, нужно оружие - Фото
Алексей Макеев (Фото: EPA)

Главной целью Украины на 2023 год является полное освобождение территорий, оккупированных Россией. Об этом заявил посол в Германии Алексей Макеев в интервью газете Funke Mediengruppe, которое цитирует ZDF.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, за мир необходимо бороться и Украина делает это от имени всей Европы. Он отметил, что украинцы ждут большей решительности со стороны союзников. 

Макеев заявил, что Украина собирается полностью изгнать оккупантов со своей территории в следующем году и восстановить территориальную целостность.

Кроме того, целями на 2023 год дипломат назвал освобождение всех украинцев, которые находятся в плену или заложниках РФ, а также продолжение интеграции в Европейский Союз и НАТО. 

"Военная помощь должна быть активизирована и усилена в ближайшие месяцы, чтобы можно было спасти еще больше гражданских. Кроме того, срочно необходимы трансформаторы и генераторы для ремонта разрушенной критической инфраструктуры", — подчернил он. 

Читайте также: Германия поменяет посла в РФ. Новый не верит в переговоры и поддерживает военную помощь Украине

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война военная помощь алексей макеев наступление ВСУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 