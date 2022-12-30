Посол в Германии: Цель Украины в 2023 году — освобождение всех территорий, нужно оружие
Главной целью Украины на 2023 год является полное освобождение территорий, оккупированных Россией. Об этом заявил посол в Германии Алексей Макеев в интервью газете Funke Mediengruppe, которое цитирует ZDF.
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По его словам, за мир необходимо бороться и Украина делает это от имени всей Европы. Он отметил, что украинцы ждут большей решительности со стороны союзников.
Макеев заявил, что Украина собирается полностью изгнать оккупантов со своей территории в следующем году и восстановить территориальную целостность.
Кроме того, целями на 2023 год дипломат назвал освобождение всех украинцев, которые находятся в плену или заложниках РФ, а также продолжение интеграции в Европейский Союз и НАТО.
"Военная помощь должна быть активизирована и усилена в ближайшие месяцы, чтобы можно было спасти еще больше гражданских. Кроме того, срочно необходимы трансформаторы и генераторы для ремонта разрушенной критической инфраструктуры", — подчернил он.
- Макеев считает, что Берлину необходимо во второй раз за этот год изменить свою позицию относительно войны России против Украины.
- 3 декабря посол заявил о кардинальных изменениях в Германии, так как еще год назад страна напрочь отказывалась поставлять оружие Украине, ограничиваясь передачей "пресловутых" 5000 касок, а сейчас Берлин активно вооружает ВСУ современной техникой.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с нынешней Россией не может быть нормальных отношений.
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