Глава МИД Германии: С этой Россией не может быть нормальных отношений. Нужна безопасность

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с нынешней Россией не может быть нормальных отношений. Об этом она сообщила в интервью румынскому каналу Digi 24.

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По ее словам, необходимо четко понимать, что с этой Россией не может быть нормальных отношений.

"Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической России, не представляющей угрозы для своих соседей. Но мы не питаем иллюзий – мы сейчас живем в другой реальности", – сказала Бербок.

Она отметила, что сегодня ставка должна быть поставлена на постоянное укрепление общей безопасности Европы перед лицом России.

"Пока продолжается жестокая и агрессивная война, нарушающая международное право, мы будем постепенно ужесточать санкции против России. Потому что Украина тоже защищает свободу Европы", – заявила глава МИД ФРГ.

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Дмитро Гриниченко

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