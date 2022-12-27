Глава МИД Германии: С этой Россией не может быть нормальных отношений. Нужна безопасность
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с нынешней Россией не может быть нормальных отношений. Об этом она сообщила в интервью румынскому каналу Digi 24.
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По ее словам, необходимо четко понимать, что с этой Россией не может быть нормальных отношений.
"Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической России, не представляющей угрозы для своих соседей. Но мы не питаем иллюзий – мы сейчас живем в другой реальности", – сказала Бербок.
Она отметила, что сегодня ставка должна быть поставлена на постоянное укрепление общей безопасности Европы перед лицом России.
"Пока продолжается жестокая и агрессивная война, нарушающая международное право, мы будем постепенно ужесточать санкции против России. Потому что Украина тоже защищает свободу Европы", – заявила глава МИД ФРГ.
- В Министерстве обороны Германии считают, что у России есть два варианта для нового наступления в Украине в 2023 году.
- Там заявляют, что российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление в Украине в апреле 2023 года.
- Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца изучит дальнейшие поставки оружия в Украину после передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США.
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