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Посол в Индонезии: Зеленский выступал на G20 – а Лавров записывал или "ломал карандаши"

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 16:43
Посол в Индонезии: Зеленский выступал на G20 – а Лавров записывал или
Сергей Лавров на саммите G20 (фото - ЕРА)

Во время выступления президента Владимира Зеленского на саммите G20 никто не вышел. Даже глава МИД РФ Сергей Лавров записывал или "ломал карандаши". Об этом в интервью LIGA.net рассказал посол в Индонезии Василий Гамянин, который представлял Украину на саммите.

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Зеленский выступал сразу после трех хозяев саммита – Италии (2021 год), Индонезии (2022), Индии (2023). И его выступление длилось 19 минут вместо трех регламентированных.

"Показательно, что никто не вышел из зала и не перебил президента. Даже "печальный конь" Лавров сидел, слушал и что-то записывал – или "ломал карандаши". Уже во время своего выступления он заявил: "Что он себе позволяет?", – рассказал Гамянин.

По словам посла, на саммите практически все игнорировали Лаврова. А выступление Украины задало тон на два дня саммита – и ни одно выступление партнеров не обошлось без упоминания российской агрессии.

"Мир услышал важные ключевые вещи, над которыми не будет торга: Украина не уступит, потому что не торгует своими территориями, людьми и суверенитетом. Ни при каких обстоятельствах. Точка. То есть, я думаю, нет здесь каких-то под- и сверхдоговоренностей. Все. Это всеми зафиксировано", – подытожил Гамянин.

  • 15 ноября Зеленский на саммите G20 предложил формулу мира – 10 шагов для завершения войны, которые должны начаться с вывода войск РФ из Украины.
  • Лавров покинул саммит досрочно. А Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

Читайте также: Интервью | Пока Зеленский выступал – Лавров "ломал карандаши". Что происходило в кулуарах саммита G20

Марко Сировой
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Владимир Зеленский Сергей Лавров G20 василий гамянин
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