Посол в Варшаве: В Польше выборы, а в Украине война, каждый день смерти. Эмоции, не кризис
Посол Украины в Варшаве Василий Зварич заявил, что между Украиной и Польшей нет "масштабного кризиса в отношениях". Об этом он сообщил в интервью каналу TVN 24.
"Эмоции, естественно, зашкаливают. Но это не значит, что у нас какой-то масштабный кризис в отношениях. Нам нужно объяснить друг другу некоторые вещи, и мы делаем это очень эффективно, поэтому с нашей стороны есть полное взаимопонимание, и мы рассчитываем на такое понимание с польской стороны", — сказал Зварич.
Он отметил, что нынешняя ситуация "вызывает определенный уровень эмоций".
"Мы хотим, чтобы солидарность всего свободного мира вокруг Украины в поддержку Украины сохранялась, потому что для нас вопрос солидарности и единства свободного мира является экзистенциальным вопросом", — подчеркнул посол.
Дипломат подчеркнул, что диктатор Владимир Путин не отказался от планов уничтожить Украину.
"Поэтому мы должны как можно сильнее объединиться, чтобы, прежде всего, противостоять тому, что делает Путин, а Путин – это угроза всем нам, включая Польшу", — резюмировал он.
- 20 сентября премьер-министр Польши Моравецкий сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.
- В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера "вырвали из контекста" и он имел в виду только новое вооружение, которое Польша покупает в рамках модернизации своей армии.
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