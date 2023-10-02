Посол в Варшаве: В Польше выборы, а в Украине война, каждый день смерти. Эмоции, не кризис

Посол Украины в Варшаве Василий Зварич заявил, что между Украиной и Польшей нет "масштабного кризиса в отношениях". Об этом он сообщил в интервью каналу TVN 24.

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По его словам, в Украине идет война, на которой каждый день гибнет много военных и гражданских, а в Польше продолжается избирательная кампания.

"Эмоции, естественно, зашкаливают. Но это не значит, что у нас какой-то масштабный кризис в отношениях. Нам нужно объяснить друг другу некоторые вещи, и мы делаем это очень эффективно, поэтому с нашей стороны есть полное взаимопонимание, и мы рассчитываем на такое понимание с польской стороны", — сказал Зварич.

Он отметил, что нынешняя ситуация "вызывает определенный уровень эмоций".

"Мы хотим, чтобы солидарность всего свободного мира вокруг Украины в поддержку Украины сохранялась, потому что для нас вопрос солидарности и единства свободного мира является экзистенциальным вопросом", — подчеркнул посол.

Дипломат подчеркнул, что диктатор Владимир Путин не отказался от планов уничтожить Украину.

"Поэтому мы должны как можно сильнее объединиться, чтобы, прежде всего, противостоять тому, что делает Путин, а Путин – это угроза всем нам, включая Польшу", — резюмировал он.

20 сентября премьер-министр Польши Моравецкий сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.

В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера "вырвали из контекста" и он имел в виду только новое вооружение, которое Польша покупает в рамках модернизации своей армии.

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