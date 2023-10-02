Посол у Варшаві: У Польщі вибори, а в Україні війна, щодня смерті. Емоції, але це не криза

Посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що між Україною та Польщею немає "масштабної кризи у стосунках". Про це він повідомив у інтерв'ю телеканалу TVN 24.

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За його словами, в Україні триває війна, на якій щодня гине багато військових та цивільних, а у Польщі триває виборча кампанія.

"Емоції, природно, зашкалюють. Але це не означає, що у нас якась масштабна криза у стосунках. Нам потрібно пояснити один одному деякі речі, і ми робимо це дуже ефективно, тому з нашого боку є повне порозуміння, і ми розраховуємо на таке розуміння з польського боку", – сказав Зварич.

Він зазначив, що нинішня ситуація "викликає певний рівень емоцій".

"Ми хочемо, щоб солідарність всього вільного світу навколо України на підтримку України зберігалася, тому що для нас питання солідарності та єдності вільного світу є екзистенційним питанням", – наголосив посол.

Дипломат наголосив, що диктатор Володимир Путін не відмовився від планів знищити Україну.

"Тому ми маємо якнайсильніше об'єднатися, щоб насамперед протистояти тому, що робить Путін, а Путін – це загроза всім нам, включно з Польщею", – резюмував він.

20 вересня прем'єр-міністр Польщі Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, бо тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передавання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушена", підкреслив політик.

У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його із відомством".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра "вирвали з контексту" і він мав на увазі лише нове озброєння, яке Польща купує у межах модернізації своєї армії.

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