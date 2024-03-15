Посол в Ватикане: Не примем символ "белого флага", пусть папа приедет в Украину

Андрей Юраш считает, что визит папы Франциска в Украину был бы важным сигналом для всего мира

Андрей Юраш (Фото: Facebook)

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что визит папы римского Франциска в Украину стал бы важным сигналом для мира, но Киев не может принять символ белого флага. Такое заявление прозвучало в эфире итальянского Sky TG24.

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"В любой момент, если святейший Отец решит посетить Украину, это будет очень важно не только для страны, но станет сигналом, символом для всего мира", – сказал он.

Комментируя заявление папы об Украине и "белом флаге", Юраш отметил: "Мы не соглашаемся и не можем принять символ белого флага. Мы стоим на одной линии мира и переговоров, и Украина уже сделала важные шаги в этом направлении".

В то же время он заявил, что объяснение госсекретаря Ватикана было "очень полезно для понимания позиции папы".

9 марта агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме государственного, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки.

Президент Зеленский подверг критике представителей церкви, которые занимаются "виртуальным посредничеством" между Украиной и Россией.

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