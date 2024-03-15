Посол у Ватикані: Не приймемо символ "білого прапора", нехай папа приїде до України

Андрій Юраш вважає, що візит папи Франциска в Україну був би важливим сигналом для всього світу

Андрій Юраш (Фото: Facebook)

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит папи римського Франциска в Україну став би важливим сигналом для світу, але Київ не може прийняти символ "білого прапора". Така заява пролунала в ефірі італійського Sky TG24.

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"У будь-який момент, якщо святіший Отець вирішить відвідати Україну, це буде дуже важливим не лише для країни, але стане сигналом, символом для всього світу", – сказав він.

Коментуючи заяву папи про Україну та "білий прапор", Юраш зазначив: "Ми не погоджуємося і не можемо прийняти символ білого прапора. Ми стоїмо на одній лінії миру та переговорів, і Україна вже зробила важливі кроки в цьому напрямку".

Водночас він заявив, що пояснення держсекретаря Ватикану було "дуже корисним для розуміння позиції папи".

9 березня агентство Reuters повідомило, що папа Франциск заявив, що Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня глава пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапора, окрім державного, і закликав понтифіка не повторювати історичні помилки.

Президент Зеленський розкритикував представників церкви, які займаються "віртуальним посередництвом" між Україною та Росією.

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