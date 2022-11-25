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Посол Великобритании поделилась впечатлениями о жизни без воды и света в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 11:05
Посол Великобритании поделилась впечатлениями о жизни без воды и света в Киеве - Фото
Мелинда Симмонс (скриншот видео UK in Ukraine, YouTube)

Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс похвалила киевские власти за оперативное возобновление коммуникаций, пострадавших в результате российской ракетной атаки 23 ноября.

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"У нас пропали вода, электроэнергия и мобильная связь там, где я живу в Киеве, после российских авиаударов на этой неделе. Через 24 часа вода и мобильный сигнал возобновились. Мощность сомнительна, но управляема", – написала она в Twitter, добавив, что "муниципалы" – герои.

Вадим Ребрина
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