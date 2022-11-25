Посол Великобритании поделилась впечатлениями о жизни без воды и света в Киеве
25.11.2022, 11:05
Мелинда Симмонс (скриншот видео UK in Ukraine, YouTube)
Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс похвалила киевские власти за оперативное возобновление коммуникаций, пострадавших в результате российской ракетной атаки 23 ноября.
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"У нас пропали вода, электроэнергия и мобильная связь там, где я живу в Киеве, после российских авиаударов на этой неделе. Через 24 часа вода и мобильный сигнал возобновились. Мощность сомнительна, но управляема", – написала она в Twitter, добавив, что "муниципалы" – герои.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в частности по Киеву. В ряде регионов – перебои с снабжением электроэнергией.
- К середине дня, 24 ноября, электроэнергия подана во все регионы Украины, а АЭС запустили к вечеру.
- В Укрэнерго сообщили, что на возобновление потребления уйдет больше времени, чем после предыдущих атак.
- 24 ноября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве для потребителей будут включать свет на 2-3 часа, пока не увеличат объем электроэнергии.
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