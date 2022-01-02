Посольство Израиля осудило марш в честь дня рождения Степана Бандеры
Посольство Израиля в Украине осудило марш в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (б) Степана Бандеры, который прошел в Киеве 1 января. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте посольство.
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"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры", – говорится в сообщении.
По мнению посольства, "прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию" оскверняет память жертв Холокоста в Украине.
Посольство утверждает, что на марше были "антисемитские проявления", и требует их расследовать.
LIGA.net обратилась с запросами о комментарии в Министерства иностранных и внутренних дел.
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СПРАВКА. Степан Бандера – украинский политик ХХ века, один из лидеров и идеологов украинского националистического движения, глава ОУН (б). Борец за независимость Украины в ХХ веке. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским.
Был одним из инициаторов провозглашения акта о восстановлении Украинского государства после оккупации Львова нацистами в 1941 году. В 1942-44 годах был заключенным в немецком концлагере.
Нюрнбергский трибунал не осудил ни Бандеру, ни украинских националистов, подчеркивал Институт нацпамяти.
- В марте 2021-го посол Израиля требовал переименовать стадион в Тернополе имени лидера УПА Романа Шухевича.
- В МИД ответили, что дискуссию по этому вопросу должны вести историки, а не дипломаты.
- Вчера, 1 января 2022 года, в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Бандеры.
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