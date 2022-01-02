Посольство Израиля осудило марш в честь дня рождения Степана Бандеры

Посольство Израиля в Украине осудило марш в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (б) Степана Бандеры, который прошел в Киеве 1 января. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте посольство.

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"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры", – говорится в сообщении.

По мнению посольства, "прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию" оскверняет память жертв Холокоста в Украине.

Посольство утверждает, что на марше были "антисемитские проявления", и требует их расследовать.

LIGA.net обратилась с запросами о комментарии в Министерства иностранных и внутренних дел.

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СПРАВКА. Степан Бандера – украинский политик ХХ века, один из лидеров и идеологов украинского националистического движения, глава ОУН (б). Борец за независимость Украины в ХХ веке. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским.

Был одним из инициаторов провозглашения акта о восстановлении Украинского государства после оккупации Львова нацистами в 1941 году. В 1942-44 годах был заключенным в немецком концлагере.

Нюрнбергский трибунал не осудил ни Бандеру, ни украинских националистов, подчеркивал Институт нацпамяти.