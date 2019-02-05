Посольство США отреагировало на ситуацию вокруг Супрун

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В посольстве США в Украине заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Ульяны Супрун, которая решением суда была отстранена от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины. Об этом сообщается в Twitter посольства.

"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - говорится в сообщении.

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Дипломаты к своему сообщению добавили также реакцию посольства Великобритании в Украине, которое ранее в лице посла Джудит Гоф выразило обеспокоенность ситуацией вокруг Супрун.

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Сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что Окружной админсуд Киева по иску его однопартийца Игоря Мосийчука, запретил Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Одной из причин такого решения стало то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.