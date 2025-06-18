Посольство США в Украине через сутки отреагировало на российский удар по Киеву

Последствия атаки по Киеву 17 июня (Фото: ГСЧС)

Посольство США в Украине отреагировало на массированную комбинированную российскую атаку по Киеву 17 июня, в результате которой в столице погибли по меньшей мере 24 человека. Дипломатическое представительство Соединенных Штатов выразило соболезнования и подчеркнуло, что атака "противоречит призыву президента Трампа остановить убийства".

Заявление посольства появилось через сутки после удара в соцсети Х.

"Сегодня, вместе со всей Украиной, мы присоединяемся ко Дню траура в Киеве по жертвам российской атаки 17 июня. 21 погибших, среди них – гражданин США. Более 134 раненых, среди них – дети. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших", – говорится в заявлении.

Американское посольство подчеркнуло, что российская атака противоречит намерениям президента США Дональда Трампа остановить российско-украинскую войну.

"Это бессмысленное нападение противоречит призыву президента Трампа остановить убийства и положить конец войне", – заявили дипломаты.